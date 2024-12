In einem gestohlenen Auto in Naumburg wurde ein Koffer gefunden, der nicht dem Eigentümer gehört. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Polizei entdeckt mysteriösen Koffer in gestohlenem Auto: Wer ist "Bernd"?

Fund in Naumburg

Die Polizei in Naumburg sucht Hinweise zu einem Koffer in einem gestohlenen Auto.

Naumburg. - Am 26. November hat die Polizei an den Moritzwiesen in Naumburg ein gestohlenes Auto gefunden. Im Inneren wurde laut Polizei ein Koffer sichergestellt, der nicht dem Fahrzeugeigentümer gehört.

Dabei handelt es sich den Angaben nach um einen blauen Kunststoffkoffer mit der Aufschrift "BBA-QS Agrar-Set für landwirtschaftliche Betriebe, PM Atemschutz, Anzug Gr.: XL (58/60)". Zudem sei an der Seite des Koffers ein Schild mit der Aufschrift "Bernd" angebracht.

Wer kennt diesen Koffer? Foto: Polizei

Hinweise zur Herkunft des Koffers erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03443/282293.