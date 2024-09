Anfang August geraten eine Frau und ein Mann an einer Tramhaltestelle in Leipzig in einen Streit. Die Frau wird dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Leipzig. - Die Polizei bittet nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig, bei der eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, um Zeugenhinweise. Am 4. August gerieten die 45 Jahre alte Frau und der 59 Jahre alte Mann in eine Auseinandersetzung, heißt es. Im weiteren Verlauf habe der Mann die Frau mit einem Gegenstand verletzt. Der Mann sei in einem Auto davon gefahren. Die Frau kam in eine Klinik, so die Polizei.

Der 59-Jährige sitzt den Angaben nach in Untersuchungshaft. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, auch solche, die sich bereits am Tatort an die Polizei gewendet haben. Um Videos und Fotos von der Tat werde ebenfalls gebeten, die über das Hinweisportal der Polizei Sachsen auch anonym zur Verfügung gestellt werden könnten.

Der Streit ereignete sich den Angaben zufolge gegen 18.50 Uhr an der Haltestelle Antonienstraße/Gießerstraße.

Hinweise nimmt die Polizei in Leipzig unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen.