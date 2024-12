In Köthen hat ein Mann mit einer Flasche auf ein Auto eingeschlagen. Nun wird der Täter anhand einer Beschreibung von der Polizei gesucht.

Mann schlägt mit Flasche auf Auto ein: So sieht der Täter aus (Beschreibung im Text)

Sachbeschädigung in Köthen

In Köthen wird ein Mann nach einer Sachbeschädigung gesucht.

Köthen. - Die Polizei in Köthen ist nach einer Sachbeschädigung am Sonntag um 19.45 Uhr in der Dessauer Straße auf der Suche nach einem Mann.

Ein 50-Jähriger war den Angaben nach mit seinem Auto in der Dessauer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Elsdorfer Weg unterwegs. Nur wenige Meter vor dem Kreisverkehr habe er einen Mann auf der Fahrbahn bemerkt. Dieser hielt laut Polizei eine Flasche in der Hand.

Während der Autofahrer langsam an dem Mann vorbeifuhr, schlug dieser mit der Flache auf die Frontscheibe ein, sodass sie gleich mehrfach riss, heißt es. Der entstandene Schaden werde auf einen Betrag in Höhe von rund 600 Euro geschätzt. Anschließend sei der Täter zu Fuß in Richtung Ziethebusch geflüchtet.

So wird der gesuchte Mann beschrieben:

circa 20 Jahre alt

Oberlippenbart

kurze Haare

lange dunkle Hose

dunkle Schuhe

grünes T-Shirt mit braunem Schriftzug

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.