Verdacht der gefährlichen Körperverletzung Großeinsatz in Halle-Neustadt: Frau in Wohnung mit Messer attackiert?

In Halle-Neustadt kamen am Dienstagabend Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. In der Wohnung eines Ehepaars kam es zu einem blutigen Streit.