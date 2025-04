In einem Supermarkt in Weißenfels ist es am Mittwochnachmittag zu einem Vorfall gekommen, bei dem 17 Menschen verletzt wurden.

Weißenfels. - In einem Supermarkt in der Selauer Straße in Weißenfels hat ein 33-Jähriger am Mittwochnachmittag, 16. April, 17 Personen verletzt.

Mitarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie der Mann im Geschäft wiederholt seinen Rucksack geöffnet hatte. Als er an der Kasse gebeten wurde, den Rucksack zu öffnen, versprühte der Mann plötzlich Reizgas.

Täter wird bereits per Haftbefehl gesucht

17 Kunden und Mitarbeiter erlitten dadurch Reizungen der Atemwege. Eine Frau musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Der 33-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn liegen bereits drei Haftbefehle vor.