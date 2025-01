Seit dem frühen Freitagmorgen läuft ein SEK-Einsatz in der Weißenfelser Straße in Zeitz wegen einer Bedrohungslage. Die Straße ist für Autofahrer gesperrt.

SEK-Einsatz in Zeitz! Bedrohungslage - Vollsperrung auf der Weißenfelser Straße

Die Polizei ist in der Weißenfelser Straße in Zeitz im Einsatz.

Zeitz. - Zu einem Polizeieinsatz kommt es seit dem frühen Freitagmorgen in Zeitz, wie die Beamten melden.

Demnach läuft der Einsatz seit kurz vor 1 Uhr in der Weißenfelser Straße in Zeitz. Dort soll ein 53 Jahre alter Mann Auslöser einer Bedrohungslage gewesen sein. Auch ein Sondereinsatzkommando (SEK) sei vor Ort angerückt, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Zu den genaueren Hintergründen des Geschehens konnten sich die Beamten bislang nicht äußern.

In der Weißenfelser Straße ist aufgrund des Einsatzes zwischen August-Dietzschold-Straße und der Straße Am Floßgraben für Autofahrer kein Durchkommen. Sie werden gebeten, wenn möglich, das Gebiet weiträumig zu umfahren, so die Polizei weiter.