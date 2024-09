Köthen - Nach einem Angriff auf eine junge Frau in Köthen sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Ein Unbekannter hat eine 16-jährige junge Frau sexuell bedrängt und angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (17.09.2024) gegen 19.40 Uhr, so die Mitteilung der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Freitag.

Die 16-Jährige war demnach zu Fuß im Park an der Mühlenstraße in Richtung Trautmannstraße unterwegs, als sie auf Höhe des Tierparks von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Die Drau äußerte unmissverständlich, dass sie keinen Kontakt wünsche, woraufhin der Mann sie körperlich bedrängt und mehrfach unsittlich berührt habe.

Eine unbekannte Zeugin habe das Geschehen mitbekommen und beherzt eingegriffen, sodass sie mit der Geschädigten vom Tatort flüchten konnten, so die Polizei.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt,

ca. 175 cm groß, normale Statur,

dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose,

Dreitagebart, dunkle Augen, buschige/dicke Augenbrauen,

südosteuropäischer Phänotyp

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu Tatverdächtigen und/oder zum Tatgeschehen geben können, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Tel. 03496/426-0 zu wenden.

Insbesondere die Frau, welche der Geschädigten zu Hilfe kam, wird gebeten, sich schnellstmöglich zu melden.