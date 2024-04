In Halle wird ein jugendliches Mädchen gesucht. Wer kann etwas zum Aufenthaltsort von Arowna F. sagen?

Mädchen in Halle vermisst: Wo ist Arowna F.? (Foto im Artikel)

In Halle wird das Mädchen Arowna F. vermisst. Die Polizei sucht nach der Jugendlichen und bittet um Hinweise.

Halle (Saale)/DUR. - In Halle sucht die Polizei nach einem Mädchen, das zuletzt in der Samstagnacht, 20. April, in der Klosterstraße gesehen wurde. Nun fahnden die Beamten nach der Jugendlichen Arowna F.

So wird sie beschrieben:

etwa 165 cm groß

normale Statur

mit Kopftuch, beigem Oberteil, roter Windjacke und blauer Hose bekleidet

Wer hat Arowna F. aus Halle gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0345/2242000 um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthalt der Vermissten.