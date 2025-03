Am frühen Freitagmorgen ist in Halle ein Geschäft ausgeraubt worden. Der Täter konnte eine große Menge Bargeld erbeuten.

Überfall in Halle

Am Freitagmorgen wurde ein Geschäft in Halle ausgeraubt.

Halle (Saale). - Am Freitagmorgen ist ein Geschäft in Halle überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei betrat gegen 6 Uhr ein unbekannter Mann den Laden in der Großen Ulrichstraße.

Er habe die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und so Bargeld im unteren vierstelligen Bereich erbeuten können, heißt es weiter. Der Täter sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei nahm vor Ort eine Spurensuche und -sicherung vor. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden eingeleitet.