Zwischenfall in Ulm Suche bislang erfolglos: Unbekannter legt sich zu fremder Frau ins Bett

Eine Frau aus Ulm hatte am Wochenende eine unerwünschte Begegnung: Mitten in der Nacht war ein fremder Mann in ihre Wohnung eingestiegen und hatte sich zu ihr ins Bett gelegt. Die Suche nach dem Unbekannten blieb bislang erfolglos.