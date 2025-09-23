Auf der B87 am Abzweig nach Leißling gab es einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Dabei wurde die 22-jährige Pkw-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Unfall auf B87 bei Leißling - Frau wird in Pkw eingeklemmt

Weißenfels. - Im Weißenfelser Ortsteil Leißling ist es auf der B87 Dienstagmittag zu einem Unfall zwischen einem Lkw und Pkw gekommen, teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall wurde die 22-jährige Pkw-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des beschädigten Fahrzeugs kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei weiter.