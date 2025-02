Söllichau. - Am Mittwochabend ist ein Dacia-Fahrer auf der L130 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit dem Fahrzeug überschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Der junge Mann sei gegen 22:45 Uhr aus Richtung Tornau kommend in Richtung Söllichau unterwegs gewesen. Nach Aussage des Fahrers fuhr er bewusst in Schlangenlinien, um auf der glatten Fahrbahn zu rutschen, so die Polizei weiter. Plötzlich habe er am rechten Fahrbahnrand ein Wildschwein bemerkt und gebremst. Durch die winterlichen Straßenverhältnisse sei das Auto ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Dacia habe sich daraufhin überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der 23-Jährige blieb unverletzt, erklärte die Polizei.