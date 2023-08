Polizei ermittelt Mit 2,2 Promille: 74-Jähriger fährt mit Krankenfahrstuhl über B 87

Am Sonntagabend kam es in der Nähe von Gräfendorf zu einer Verkehrskontrolle außergewöhnlicher Art. Polizeibeamte mussten einen 74-Jährigen anhalten, der in Schlangenlinien mit einem Krankenfahrstuhl über die B 87 fuhr.