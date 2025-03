Am Mittwoch ist ein 70-Jähriger aus einer Klinik in Dessau verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach Klaus J.

70-Jähriger aus Klinikum in Dessau verschwunden - Wer hat Klaus J. gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei sucht in Dessau nach einem 70-jährigen Mann.

Dessau/MZ. - Der Polizei in Dessau sucht nach einem 70-Jährigen, der am Mittwoch, 19. März, aus dem Städtischen Klinikum in Dessau verschwunden ist.

Klaus J. wird seit Mittwoch, 19.März, vermisst. Foto: Polizei

Klaus J. hatte das Krankenhaus gegen 9.30 Uhr verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Alle polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, darunter der Einsatz eines Fährtenhundes, blieben ohne Erfolg. Am Mittwochabend hat die Polizei deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

J. ist nach Angaben der Polizei groß und schlank und hat eine Halbglatze. Am Mittwoch soll er einen weißen Pullover mit grauen Streifen und einen blaue Jeans getragen haben.

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeirevier Dessau unter 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.