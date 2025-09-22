Seit fast einer Woche wird eine 15-Jährige aus Wittenberg vermisst. Sie wurde am 16. September zuletzt in der Dresdener Straße gesehen.

Wittenberg. - Seit Dienstag, 16. September, wird die 15-jährige Liane B. aus Wittenberg vermisst, teilt die Polizei mit. Die Jugendliche wurde zuletzt in der Dresdener Straße gesehen.

Weiterhin teilt die Polizei mit, dass sich Liane B. möglicherweise in Berlin aufhalten könnte. So wird sie beschrieben:

zirka 1,60 Meter groß

wiegt zirka 60 Kilogramm

von schlanker Gestalt

dunkle, schulterlange Haare

kindliches Auftreten

Die Polizei sucht derzeit nach der 15-jährigen Liane B. aus Wittenberg. (Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthaltsort von Liane B. nimmt die Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 0 34 91 / 46 90 entgegen.