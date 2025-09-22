Polizei sucht Jugendliche Seit fast einer Woche vermisst - Wer hat Liane B. aus Wittenberg gesehen? (Foto im Text)
Seit fast einer Woche wird eine 15-Jährige aus Wittenberg vermisst. Sie wurde am 16. September zuletzt in der Dresdener Straße gesehen.
22.09.2025, 08:49
Wittenberg. - Seit Dienstag, 16. September, wird die 15-jährige Liane B. aus Wittenberg vermisst, teilt die Polizei mit. Die Jugendliche wurde zuletzt in der Dresdener Straße gesehen.
Weiterhin teilt die Polizei mit, dass sich Liane B. möglicherweise in Berlin aufhalten könnte. So wird sie beschrieben:
- zirka 1,60 Meter groß
- wiegt zirka 60 Kilogramm
- von schlanker Gestalt
- dunkle, schulterlange Haare
- kindliches Auftreten
(Foto: Polizei)
Hinweise zum Aufenthaltsort von Liane B. nimmt die Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 0 34 91 / 46 90 entgegen.