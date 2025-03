Bei einer spontanen Kontrolle haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Halle eine Softairwaffe, Cannabis und ein Messer sichergestellt.

42-Jähriger mit Waffe, Drogen und Messer am Hauptbahnhof in Halle unterwegs

Halle (Saale). - Bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof in Halle ist Beamten der Bundespolizei am Samstag, 22. März, ein 42-Jähriger ins Netz gegangen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gefragt, ob er verbotene Gegenstände mit sich führe. Er gab daraufhin eine nicht geladenen Pistole an.

Polizei findet Waffe, Drogen und Messer im Rucksack

Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Polizisten eine nicht geladene Softairwaffe, drei Tüten mit Cannabis, 18 Patronen und Gaskapseln für die Waffe.

Zudem hatte der 42-Jährige ein Messer mit einer 8,5 Zentimeter langen, feststehenden Klinge bei sich.

Die Funde wurden sichergestellt und an die Landespolizei übergeben. Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Konsumcannabisgesetz verantworten.