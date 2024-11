Bad Lauchstädt. - Am Dienstag gegen 16.01 Uhr hat ein Intercityexpress aus Dresden Richtung Erfurt Steine bei Bad Lauchstädt überfahren.

Durch die Steine seien die Radreifen des Zuges leicht beschädigt worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Triebfahrzeugführer habe zwei dunkel gekleidete Personen

auf Höhe der Hindernisse wahrgenommen. Der IC habe seine Fahrt in verringerter Geschwindigkeit bis zum Hauptbahnhof Erfurt fortgesetzt.

Steine auf Gleisen bei Bad Lauchstädt: 17 Züge verspäten sich

Trotz sofort eingeleiteter Suche, auch mit einem Polizeihubschrauber, seien die Täter entwischt.

Durch den Polizeieinsatz und die damit verbundene 45-minütige

Gleissperrung hatten 17 Züge eine Verspätung von insgesamt 312 Minuten, heißt es. Vier Fernverkehrszüge seien über Naumburg umgeleitet worden.

Die Polizei fragt: "Wer hat am 26. November zwischen 15 und

16.30 Uhr Personen an oder in der Nähe der Schnellfahrstrecke im Bereich Bad Lauchstädt gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten?"

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/56549555 entgegengenommen.