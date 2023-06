Polizeieinsatz in Halle-Neustadt Mann hantiert auf Balkon nahe Kita mit Waffe - Polizei stellt Gegenstand sicher

Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstagnachmittag in Halle-Neustadt für Aufsehen gesorgt. Anwohner hatten einen Mann beobachtet, der auf einem Balkon in der Nähe einer Kita mit einer Waffe hantiert hat.