Mann sperrt versehentlich Gattin im Keller ein - Polizei muss anrücken

Jessen/MZ - Ein Mann in Jessen hat am Dienstagmorgen in Jessen aus Versehen seine Frau in den Keller gesperrt und damit einen Polizeieinsatz verursacht. Wie das Polizeirevier in Wittenberg am Nachmittag mitteilte, hätten Hilferufe einer Frau in der Geschwister-Scholl-Straße die Nachbarn alarmiert. Die wiederum riefen die Polizei.

Die Beamten trafen eine unverletzte Frau im Kellergeschoss an. Sie konnten ermitteln, dass ein Bewohner des Hauses seine offene Kellertür bemerkt hatte und diese schloss. Dabei hatte er jedoch nicht bemerkt, dass sich seine Gattin noch in selbigem befand. „Es fanden sich keine Hinweise auf eine Straftat“, so die Polizei.