In einer Bankfiliale in der Quedlinburger Bahnhofstraße wurde am Morgen ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt.

Quedlinburg. - Aktuell findet ein umfangreicher Polizeieinsatz in der Quedlinburger Innenstadt statt. Laut einer Mitteilung wurde am Morgen ein verdächtiger Gegenstand in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße gefunden.

Beamte sichern den Bereich, zur weiteren Abklärung seien Spezialkräfte hinzugezogen worden, heißt es weiter. Der Bereich um die Bahnhofstraße ist derzeit weiträumig abgesperrt, betroffene Gebäude wurden geräumt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu verlassen und zu meiden. Anwohner, die nicht von den Räumungsmaßnahmen betroffen sind, werden gebeten, sich in Gebäude zu begeben und von Eingängen und Fenstern fernzuhalten.