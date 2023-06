Unter dem Vorwand, Wasserrohre überprüfen zu müssen, haben sich zwei Unbekannte in Magdeburg als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und sich so Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft. Die Polizei fahndet jetzt nach den Tätern.

Betrug: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter in Magdeburg unterwegs

In Magdeburg sind zwei Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben.

Magdeburg (vs) - Am Montagvormittag, 5. Juni, wurden der Magdeburger Polizei gleich zwei Fälle gemeldet, bei denen sich zwei Unbekannte als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben haben. Ziel sei es laut Polizei gewesen, sich so Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen und die Mieter zu bestehlen.

Das erste Mal schlugen die Täter in der Ohrestraße gegen 10.15 Uhr bei einem 73 Jahre alten Magdeburger zu. Ein Mann und eine Frau standen vor seiner Tür und gaben an, dass die Wasserleitung eines Nachbarn defekt sei und sie nun die Wasserleitungen in seiner Wohnung auf Schäden untersuchen müssten. Dabei zeigten die beiden einen vermeintlichen Dienstausweis vor.

In der Wohnung sollte der 73-Jährige das Wasser in der Küche zur Kontrolle aufdrehen. Glücklicherweise behielt er dabei die vermeintlichen Mitarbeiter ständig im Auge, sodass sich keiner von beiden unbeobachtet in der Wohnung bewegen konnte. Als dem Mieter die Situation nach einer Zeit merkwürdig vorkam, forderte er die Täter auf, seine Wohnung zu verlassen.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Hanns-Eisler-Straße: Eine 83 Jahre alte Magdeburgerin hatte die beiden Tatverdächtigen unter dem gleichen Vorwand in ihre Wohnung gelassen.

Auch sie wurde aufgefordert, ihre Wasserhähne in der Küche und im Bad aufzudrehen, behielt aber dabei die vermeintlichen Mitarbeiter die ganze Zeit im Blick. Als auch ihr die Situation seltsam vorkam, wollte sie ihre Vermietung kontaktieren. Daraufhin flohen die beiden Betrüger aus der Wohnung.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von beiden Zeugen wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, schlanke Statur, ca. 175cm groß, dunkle kurze Haare, graue Daunenweste, sprach akzentfrei deutsch

Tatverdächtige 2: weiblich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 160cm groß, lange dunkle Haare (Zopf), trug eine Brille, trug eine Weste bzw. eine schwarze Lederjacke

Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.