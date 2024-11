Zwei Räuber haben einen Mann in der Dreyhauptstraße am Hallmarkt in Halle attackiert und beraubt. Er konnte der Polizei eine Beschreibung der Angreifer geben.

Zwei Räuber attackieren 48-Jährigen in Dreyhauptstraße: So sollen sie aussehen

Zwei Räuber sollen einen Mann in der Dreyhauptstraße in Halle erst geschlagen und dann bestohlen haben.

Halle (Saale). - Zu einem Raub ist es am späten Montagabend in der Dreyhauptstraße am Hallmarkt in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hob ein 48 Jahre alter Mann von einer Bank in der Innenstadt eine größere Bargeldsumme ab, als er gegen 21.15 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto nach eigenen Aussagen von zwei Unbekannten von hinten geschlagen und ausgeraubt worden sein soll. Trotz Benommenheit habe der 48-Jährige aber zwei mögliche Täter erkannt, die schnell geflüchtet sein sollen.

So beschrieb der Mann die Angreifer:

Täter 1:

männlich

1,85-1,90 m

schwarze kurze Haare

schwarze Steppjacke, blaue Jeans und weiße Sportschuhe

Täter 2:

männlich oder weiblich

1,60-1,65 m groß

brauner Parka und Mütze

Der 48-Jährige habe bei dem Überfall leichte Blessuren erlitten, habe aber keine medizinische Versorgung benötigt. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.