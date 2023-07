Zwei Männer sind im Erfurter Straßenverkehr so heftig aneinander geraten, dass sie anhielten und sich gegenseitig verprügelten.

Streit im Straßenverkehr eskaliert: Autofahrer prügeln in Erfurts Innenstadt aufeinander ein

In Erfurts Innenstadt ist der Streit zwischen zwei Autofahrern schnell eskaliert. Sie stiegen aus ihren Autos und prügelten und traten aufeinander ein. Symbolbild:

Erfurt (vs) - Zu einem heftigen Streit unter Autofahrern ist es am Dienstagmittag in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach sei es zwischen den beiden Autofahrern zuvor in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen. Die Lage sei schnell eskaliert. Schließlich habe es in der Schottenstraße eine brutale Schlägerei gegeben. Dabei prügelten und traten sich die beiden Männer mehrfach. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Während einer der Beteiligten flüchten konnte, griffen die Polizisten den zweiten noch vor Ort aus. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.