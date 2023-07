Raser wird in Niegripp bei Burg mit 74 Stundenkilometern in Tempo-30-Zone geblitzt

Der Polizei vom Revier im Jerichower Land ist am Mittwoch ein besonders schneller Raser in Niegripp ins Netz gegangen.

Niegripp - Autofahrer sind am Vormittag vom 5. Juli 2023 auf der Hauptstraße in Niegripp (Ortsteil von Burg) von der Polizei ins Visier genommen worden. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurden in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr wurden in der Tempo-30-Zone über 110 Fahrer erfasst, so eine Mitteilung.

Elf davon waren zu schnell. Der negative Spitzenreiter fuhr 74 Stundenkilometer.