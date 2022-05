Rätselhafter Raub auf B100 - Lkw-Fahrer ausgebremst und ausgeraubt

Brehna/MZ - Am frühen Montagmorgen sollen zwei unbekannte Männer auf der Bundesstraße 100 bei Brehna einen Lastkraftwagen angehalten und ausgeraubt haben. Wie die Polizei schildert, fuhr gegen 6.20 Uhr ein 34-jähriger Mann mit einem weißen Lkw einer Zwenkauer Firma, mit dem Lebensmittel ausgeliefert werden, von Bitterfeld kommend in Richtung Halle.

Nach dessen eigener Aussage soll er auf Höhe des Abzweigs nach Glebitzsch von einem dunklen Pkw zum Anhalten genötigt worden sein. Unmittelbar danach seien zwei Männer ausgestiegen, an den Laster herangetreten und hätten die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Die Täter erbeuteten demnach Geld im mittleren vierstelligen Bereich und verließen danach den Tatort.

Die Polizei spricht deshalb von einem Raubdelikt zum Nachteil des 34-jährigen Fahrers und der Firma. Zur Aufklärung des Vorfalls sucht sie nach Zeugen. Zu einem der Täter gibt es eine Personenbeschreibung: Er soll 1,85 Meter groß sein, trug eine dunkelgrüne Jacke, eine dunkle Jeans, ein dunkles Basecap sowie eine Sonnenbrille und hatte einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel.: 03496/4260 oder per Mail an [email protected] zu wenden.