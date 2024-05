Ein Mann und eine Frau haben in einem Geschäft in Bernburg erst Bargeld gestohlen und dann ihren Verfolger angefahren.

Diebe fahren in Bernburg Verkäufer mit Auto an - Mann und Frau fliehen mit Bargeld

Bernburg/DUR. - Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft am Bernburger Markt gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach lenkten ein Mann und eine Frau einen 38 Jahre alten Verkäufer ab, um plötzlich Bargeld aus der offenen Kasse zu stehlen. Anschließend seien die beiden geflüchtet.

Als der Verkäufer die beiden mutmaßlichen Diebe verfolgte und sich ihnen in den Weg stellte, fuhren sie ihn auf ihrer Flucht an und verletzten ihn am Arm. Danach sei das Auto in Richtung der Nienburger Straße verschwunden, heißt es.

Die Polizei ermittelt in dem Fall. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471/3790.