Zwei Personen sind in Halle angegriffen und ausgeraubt worden. Eine Regenbogenflagge wurde geklaut.

Beleidigt und angegriffen: Täter rauben Regenbogenflagge am Südstadtring

Raub in Halle

Eine Regenbogenflagge ist bei einem Angriff in Halle geklaut worden.

Halle (Saale). - Zwei Personen sind am Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Südstadtring in Halle angegriffen und ausgeraubt worden.

Laut Polizei wurden die zwei Opfer aus einer Gruppe von mehreren Tätern erst verbal und anschließend körperlich angegriffen. Zudem sei eine Regenbogenflagge entwendet worden.

Die unbekannten Täter flüchteten nach dem Angriff in unbekannte Richtung, heißt es. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.