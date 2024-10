In Halle ist ein Mann ausgeraubt worden. Sowohl von Opfer als auch von den Tätern fehlt jede Spur.

Gewalt in Halle

Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem Raubopfer und den Tätern.

Halle (Saale). - In Halle ist bereits am 9. Oktober gegen 16.45 Uhr ein Mann in der Voßstraße oder Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße ausgeraubt worden.

Laut Polizei fehlt jedoch jede Spur von dem Opfer und den Tätern. Zeugen hätten berichtet, dass ein Mann durch mehrere Personen mit Gewalt ausgeraubt wurde.

Nun sucht die Polizei nach dem Geschädigten und weiteren Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Die Zeugen und das Opfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.