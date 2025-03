Ein Räuber bedrohte eine Frau in einer Tankstelle in Mansfeld mit einer Schusswaffe.

Halle (Saale). - Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Mansfeld hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie sie am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag ein 20-Jähriger aus Teutschenthal vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen ihn.

Laut den Angaben wurde am Donnerstag das Wohnhaus und das Auto des Mannes durchsucht. Dabei wurden diverse Beweismittel gefunden und sichergestellt.

Der 20-Jährige steht im Verdacht, die Tankstelle in der Eisleber Straße in Mansfeld überfallen zu haben. Laut der Polizei betrat er die Tanke am Samstagabend vermutlich mit einer Schusswaffe. Damit habe er eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert, heißt es. Als der Vermummte seine Beute, unter anderen hunderte Euro, an sich genommen hatte, flüchtete er in einem Auto in unbekannte Richtung.

Hinweise auf einen möglichen zweiten Tatbeteiligten haben sich übrigens bisher nicht ergeben, so die Polizei.