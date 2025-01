Ein Radfahrer hat eine 58-Jährige in der Wittenberger Straße in Halle um eine Handtasche beraubt. Sie wurde verletzt.

Raub in Wittenberger Straße: Radfahrer klaut Tasche einer Seniorin im Vorbeifahren

Ein Fahrradfahrer hat in der Wittenberger Straße in Halle einer Frau die Handtasche entrissen.

Halle (Saale). - Ein Fahrradfahrer hat eine 58 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen in der Wittenberger Straße in Halle beraubt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war die Frau mit einer Seniorin zu Fuß unterwegs, als sich ein Unbekannter auf einem Fahrrad von hinten näherte. Der Unbekannte habe der Frau die Handtasche, die sie für die ältere Dame trug, entrissen, heißt es. Die 58-Jährige habe noch versucht, die Tasche festzuhalten, musste den Räuber aber letztlich mit seiner Beute in Richtung Jessener Straße ziehen lassen.

Die Frau wurde bei dem Versuch, sich zu wehren, leicht verletzt und erlitt Schürfwunden. In der Tasche sollen sich Bargeld, eine Geldkarte und persönliche Dokumente der Rentnerin befunden haben. Die Polizei ermittelt in dem Fall.