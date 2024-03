Raubstraftat Halle Junge Frauen in ihrer Wohnung in der Silberhöhe überfallen

Zwei Frauen im Alter von 31 und 20 Jahren sind in ihrer Wohnung im halleschen Stadtteil Silberhöhe überfallen worden. Unbekannte Täter klingelten an der Tür, drangen gewaltsam in die Wohnung ein, bedrohten die Frauen mit einer Waffe und stahlen Handys und Geld.