Raubstraftat Halle Unbekannte klingeln an Wohnungstür und sollen 31-Jährige mit Waffe bedroht haben

Unbekannte Täter haben in Halle an einer Wohnungstür geklingelt und sollen eine 31 Jahre alte Frau mit einer Waffe bedroht haben. Sie drangen gewaltsam in die Wohnung ein, griffen die 31-Jährige und eine 20 Jahre alte Frau an und stahlen Handys und Geld.