Raubüberfall auf Geschäft am Bernburger Markt vereitelt

Mit einem Messer wollte ein bislang Unbekannter bei Vahl am Markt in Bernburg Geld erbeuten.

BERNBURG/MZ/TAD - Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Dienstagmorgen am Bernburger Markt gekommen. Gegen 9.20 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann das Tabak- und Spirituosengeschäft Vahl und verlangte unter Vorzeigen eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach einer Rangelei mit dem Geschäftsinhaber, bei der dieser an der Hand verletzt wurde, flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Breite Straße.

Spur verliert sich an Flutbrücke

Die Polizei nahm die Fahndung auf und setzte dafür auch einen Fährtenhund ein. Er verlor die Spur des Täters am Parkplatz Ziegelkolk gegenüber der Flutbrücke. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mann dort in ein Fahrzeug stieg. Das Videomaterial im Geschäft wurde zeitgleich gesichtet und anschließend gesichert.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine weitere Jacke über dem Arm gehängt, eine helle Mütze sowie eine FFP2-Maske.

Überfall erst im November 2020

Das Traditionsgeschäft war bereits am 6. November 2020 Ziel von zwei Räubern heimgesucht worden. Damals blieben die mit einer Pistole herumfuchtelnden Täter ebenfalls ohne Beute, nachdem die Verkäuferin die Alarmklingel gedrückt und geschrien hatte.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei, gern auch telefonisch unter 03471/37 90, entgegen.

(In der Erstmeldung sprach die Polizei noch von zwei Tätern, diese Angabe wurde inzwischen korrigiert).