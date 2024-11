Bei groß angelegten Razzien sind in Halle Drogen im Wert von 50.000 Euro gefunden und von der Polizei beschlagnahmt worden. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Razzien in Halle: Drogen im Wert von 50.000 Euro beschlagnahmt - Drei Männer verhaftet

In Halle sind mehrere Wohnungen nach Drogen durchsucht worden. Die Razzien waren erfolgreich.

Halle (Saale). - Zu Wohnungsdurchsuchungen mit umfangreichen Beschlagnahmungen ist es bereits am Dienstag, 5. November, in Halle gekommen, wie die Polizei erst jetzt mitteilt.

Demnach konnten im Zuge der Razzien nach Aussage der Beamten "Strukturen der Betäubungsmittelkriminalität" aufgedeckt werden, wie es heißt.

So wurden bei einem 22-Jährigen in der südlichen Innenstadt eine Schreckschusswaffe, Drogen und Bargeld gefunden werden. Ein 28-Jähriger hatte 3.200 Gramm Cannabis und mehrere hundert Gramm Haschisch in seiner Wohnung auf Lager.

Razzien in Halle: Kiloweise Drogen gefunden

In einer Wohnung in der südlichen Innenstadt wurden bei einem 22 Jahre alten Mann außerdem 700 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Amphetamin, 2,3 Kilogramm Haschisch und fünf Kilogramm Streckmittel für Kokain entdeckt. Darüber hinaus hatte er nicht näher benannte gefährliche Gegenstände in seiner Wohnung.

Der Straßenverkaufswert der Drogen werde auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt, so ein Sprecher der Polizei.

Alle drei Männer seien vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt worden. Der Jurist erließ und verkündete schließlich einen U-Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Er befinde sich nun in einer JVA, heißt es von Seiten der Polizei.