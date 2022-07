Feuerwehreinsatz Rettungsaktion in Halle: Kinder stecken stundenlang in Hochhaus im Aufzug fest

In einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt haben am Donnerstagabend mehrere Kinder stundenlang in einem Aufzug festgesteckt. Was die Feuerwehr unternahm, um den Kindern zu helfen.