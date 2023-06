Nach der Bergung einer Person aus dem Kanal in Halle ist deren Zustand kritisch. Der Körper war am Vormittag von Spaziergängern im Wasser treibend entdeckt worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr in einem Motorboot: Aus dem Kanal in Halle ist am Sonntag eine leblose Person geborgen worden.

Halle (Saale) - Rettungskräfte haben am Sonnatg in Halle eine leblose Person aus dem Kanal an den Passendorfer Wiesen geborgen. Der Mann wurde reanimiert, so die Meldung der Polizei am Sonntag.

Zuvor hatten Passanten gegen 11 Uhr den im Wasser treibenden Körper entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch, heißt es am Sonntagnachmittag.