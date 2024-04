Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Kleinstadt Rinteln in Niedersachsen mit Schüssen lebensbedrohlich verletzt worden. Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern läuft.

Rinteln. - Am späten Mittwochabend sind in der Kleinstadt Rinteln in Niedersachsen (Landkreis Schaumburg) Schüsse gefallen. Ein 20-Jähriger ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei.

Eine groß angelegte Fahndungsaktion im Stadtteil Engern mithilfe eines Polizeihubschraubers nach dem oder den Tätern verlief bislang erfolglos, heißt es weiter.

Rinteln: Ermittler suchen nach versuchter Tötung nach dem Täter

Die Ermittler gehen nach den Schüssen im Stadtteil Engern von einem versuchten Tötungsdelikt aus, wollten weitere Details aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Es gebe Zeugen der Tat, die derzeit befragt werden, sagte eine Polizeisprecherin.