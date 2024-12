Ein Jugendlicher hat in einem Bus am Zollrain in Halle-Neustadt drei Menschen mit Pfefferspray verletzt.

Ein Jugendlicher sprühte in einem Bus am Zollrain in Halle-Neustadt mit Pfefferspray um sich.

Halle (Saale). - Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am späten Dienstagnachmittag in einem Bus am Zollrain in Halle-Neustadt drei Menschen verletzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach fuhr der Bus, als der Heranwachsende gegen 17.40 Uhr mit Pfefferspray um sich sprühte. Der Reizstoff habe sich schnell im Fahrgastraum verteilt, heißt es. An der S-Bahn-Haltestelle Zscherbener Straße habe der Angreifer den Bus verlassen und sei geflohen.

Drei Verletzte mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall. Das Alter des jugendlichen Täters wird auf etwa 17 Jahre geschätzt.