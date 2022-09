Gestohlener VW rammt Polizeiauto im Saalekreis - Fahrer entkommt zu Fuß

In Gröbers im Saalekreis kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Karambolgae mit einem Polizeifahrzeig.

Gröbers/DUR/mad – In der Nacht zu Sonntag kam es in Gröbers im Saalekreis nach einer Verfolgung zur Kollision eines Polizeiauto und eines gestohlenen Pkw. Die Polizisten wollten das auffällige Fahrzeug gegen 1.10 Uhr einer Kontrolle unterziehen, der Fahrer hielt jedoch nicht an, so die Meldung der Polizei.

Im Ortsteil Gröbers wendete der Pkw plötzlich und stieß mit dem verfolgenden Funkwagen zusammen. An diesem brach durch den Aufprall ein Rad ab. Das Fluchtfahrzeug krachte gegen einen Baum, woraud der Fahrer zu Fuß die Flucht ergriff.

Im Anschluss wurde unter anderem mit Hilfe eines Fährtenhundes nach dem flüchtigen Fahrzeugführer gesucht. Zudem wurden Personen befragt. Nach bisherigen Erkentnissen wurde der VW gestohlen. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Im Fokus der Ermittlungen dazu steht ein junger Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen dauern an, heißt es.