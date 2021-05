Sachsen-Anhalterin in Cabrio mit rund 200 „Sachen“ auf Rügen gestoppt

Polizisten in einem Videowagen haben eine Raserin aus Sachsen-Anhalt in einem Cabrio auf der Insel Rügen gestoppt.

Bergen - Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war die 31-Jährige am Samstag mit dem Auto auf der Bundesstraße 96 zwischen Samtens und Bergen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde unterwegs, etwa doppelt so schnell wie erlaubt. Die Beamten waren durch besonders zügige Überholmanöver auf den Wagen aufmerksam geworden.

Nach Abzug aller Toleranzen müsse sich die Frau nun wegen schnellen Fahrens mit 196 km/h verantworten. Ihr drohe ein dreimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 1200 Euro und der Eintrag von zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Warum die Frau trotz touristischem Einreiseverbot auf der Ostseeinsel unterwegs war, wurde nicht mitgeteilt.