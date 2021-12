Wildenfels/dpa - In Wildenfels (Landkreis Zwickau) hat das Auto einer 51-Jährigen aus noch unbekannter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte sich die Fahrerin am Dienstagabend jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro.