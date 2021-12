Sachsen: Fahrer eines Radladers bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Kirchberg/Zwickau/dpa - Er starb an seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Der 81-Jährige war demnach am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug von der Bundesstraße B93 in einen Privatweg eingebogen und hatte dabei nach bisherigen Erkenntnissen den ihm entgegenkommenden Lastwagen übersehen.

Dessen 52-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Unfall wurden zudem zwei weitere Autos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21.000 Euro.