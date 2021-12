Sachsen: Telefonbetrüger erbeutet in Bad Elster 30.000 Euro

Bad Elster/dpa - Wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte, hatte sich bei dem Mann am Freitag eine Anrufer als Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland vorgestellt und ihn um die Übermittlung einer TAN gebeten, einer Nummer, die als Legitimation beim Internet-Banking benötigt wird. Als Grund gab er an, dass der TAN-Generator, den der 60-Jährige mit seiner Partnerin nutze, abgeschaltet werde und ein neuer beantragt werden müsse.

Weil die Telefonnummer des vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters mit der des Geldinstituts übereinstimmte und ihm auch die Bankdaten bekannt waren, schöpfte der Mann keinen Verdacht und nannte eine Nummer. Als jedoch das zugesagte Bestätigungsschreiben ausblieb, wandte er sich an die Sparkasse, wo der Vorgang unbekannt war. Die Polizei warnt vor der Herausgabe von sensiblen Daten wie Passwörtern oder TAN-Nummern am Telefon.