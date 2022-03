180 Menschen protestieren in Salzwedel gegen Corona-Maßnahmen

Vor dem Rathausturmplatz in Salzwedel haben sich am Samstag ca. 180 Personen unangemeldet versammelt. Auf Plakaten äußerten sie Kritik zu den bestehenden Corona-Maßnahmen.

Salzwedel (vs) - Vor dem Rathausturmplatz in Salzwedel haben sich am Samstagnachmittag (4. Dezember) gegen 16 Uhr ungefähr 180 Personen unangemeldet versammelt.