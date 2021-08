20 Einbrüche und zehn Brandstiftungen: Uelzener Polizei fasst Tatverdächtige, die auch im Altmarkkreis gezündelt haben sollen

Sie steigen in Vereinsheime, Garagen oder Schulen ein. Sie stehlen Rasenmäher und andere Gartengeräte. Und mindestens zehn Mal stecken sie Strohmieten in Brand. Nach akribischer Ermittlungsarbeit kann die Uelzener Polizei eine Gruppe Tatverdächtiger festnehmen. Mindestens eine Tat im Altmarkkreis Salzwedel soll auch auf ihr Konto gehen.

Uelzen/Bonese (vs) - Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes konnten jetzt zwei Serien von mindestens 20 Einbrüchen in Vereinsheimen und Schulen klären. Ins Visier nach akribischer Arbeit der Spezialisten geriet eine Tätergruppe, der sechs Bewohner aus dem Kreis Uelzen zwischen 18 und 40 Jahren angehören. Ihnen wird auch eine Brandstiftung in einem Garagenkomplex auf dem ehemaligen Kasernengelände in Bonese am 7. März dieses Jahres zur Last gelegt.

Neben der Einbruchserie und der Brandstiftung bei Bonese werfen die Ermittler den Beschuldigten auch mindestens zehn Brandstiftungen an Strohballenmieten in den vergangenen beiden Wochen im Landkreis Uelzen vor. In Sachen Einbrüche vermutet die Polizei aktuell noch weitere Taten in den Landkreisen Lüneburg sowie Lüchow-Dannenberg und in Sachsen-Anhalt.

Am Montag (30. August) haben mehr als 40 Ermittler und Einsatzkräfte mit richterlichem Beschluss sieben Gebäudekomplexe in Uelzen, Holdenstedt, Ebstorf und Suhlendorf durchsucht. Dabei sind auch Diebesgut und Beweismittel aus Taten sichergestellt worden, teilt die Polizeiinspektion Lüneburg mit.

Die zwei 18 und 20 Jahre alten Haupttäter sind vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg sind sie am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Allein die im Uelzener Bereich entstandenen Schäden und das Diebesgut schätzt die Polizei aktuell auf weit mehr als 75.000 Euro. Ermittlungen auch zu weiteren überregionalen Taten dauern an. Spuren und Beweismittel werden gegenwärtig ausgewertet.