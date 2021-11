23-Jähriger verliert auf B 188 Kontrolle über sein Auto und kracht gegen Leitplanke

Ein 23-Jähriger fuhr am Dienstag, den 23. November, gegen 8.40 Uhr auf der B188 von Miesterhorst in Richtung Wolfsburg. Dabei kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und einer Leitplanke.

Salzwedel (vs) - Ein 23-Jähriger fuhr am Dienstag, den 23. November, gegen 8.40 Uhr auf der B188 von Miesterhorst in Richtung Wolfsburg, als ihm am Abzweig zur L20 in einer Linkskurve das Heck ausbrach und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und einer Leitplanke, an der er schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.