39-jähriger Mercedes-Fahrer mit 1,39 Promille in Salzwedel unterwegs

Salzwedel (vs) - In der Nacht zum Montag wurde ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes Vito in Salzwedel in der Schillerstraße einer Kontrolle unterzogen. Zuvor war das Fahrzeug aufgefallen, als es auf der Ernst-Thälmann-Straße auf die Gegenfahrspur geriet. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Altmarkklinikum Salzwedel und die Einleitung eines Strafverfahrens.