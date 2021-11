92-Jähriger landet bei Salzwedel mit dem Auto im Graben

Salzwedel (vs) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (2. November) kurz vor 10 Uhr an der Reimmannstraße in Salzwedel ist ein Auto im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 92-Jähriger von Böddenstedt kommend mit seinem Auto in Richtung Salzwedel unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam der Senior mit seinem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab.

Bei dem Unfall verletzte sich der Senior leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Salzwedeler Altmark-Klinikum gebracht.

Sein Auto musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden. Den Sachschaden am Dacia beziffern die Beamten mit etwa 1000 Euro.