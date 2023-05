Heftige Stichverletzungen hat ein 30 Jahre alter Mann einem anderen in einem Wohnheim in Salzwedel zugefügt. Die Polizei geht von einer Tötungsabsicht aus.

Nach Messerstecherei in Salzwedel: 30-Jähriger in JVA Burg in Untersuchungshaft

Ein 30 Jahre alter Mann hat in einem Wohnheim in Salwedel offenbar auf einen anderen eingestochen. Die Polizei geht von einer Tötungsabsicht aus. Symbolbild:

Salzwedel (vs) -Zu einer versuchten Tötung ist es am Montagabend in einem Wohnheim in Salzwedel gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es zuvor zwischen den zwei 30 Jahre alten Männern zu Streitigkeiten gekommen sein. Diese endeten in Stichverletzungen für einen Beteiligten. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, heißt es. Die genauen Hintergründe sowie die Art und Schwere der Verletzungen seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mittlerweile befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft in der JVA Burg.