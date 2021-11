Audi-Fahrer verursacht verheerende Kollision in Klötze - Sachschaden von 3.500 Euro

Klötze (vs) - In Klötze auf der Gardelegener Straße fuhr am Montag, den 22. November 2021, gegen 6.50 Uhr eine 42-Jährige mit ihrem Audi A6. Beim Linksabbiegen in die Geschwister-Scholl-Straße fuhr sie einen zu engen Bogen, sodass sie mit dem VW Golf eines 53-Jährigen zusammenstieß, welcher in der Geschwister-Scholl-Straße an der Kreuzung zur Gardelegener Straße stand und die Vorfahrt gewährte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ungefähr 3.500 Euro.